Putin îi amenință pe rușii care distribuie harta țării fără regiunile ucrainene anexate ilegal. Ce pedepse riscă

Cetățenii ruși care vor distribui hărți care ”contestă integritatea teritorială” a țării vor fi pedepsiți, relatează Nexta.

O lege în acest sens a fost adoptată de Duma de stat, camera inferioară a parlamentului rus.

Potrivit legii, cetățenii Federației Ruse vor fi amendați sau chiar arestați dacă vor distribui hărți în care nu apar pensinsula Crimeea și cele patru regiuni ucrainene anexate ilegal în urma invaziei.

