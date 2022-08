Monument sovietic emblematic, demolat în Letonia. Locul devenise un punct de întâlnire pentru susțințătorii Kremlinului VIDEO

Letonia a demolat joi, 25 august, la Riga, un monument ce datează din epoca sovietică, în conformitate cu legislaţia modificată după invazia rusă asupra Ucrainei şi în pofida protestelor minorităţii ruse din această republică baltică, informează AFP.

Utilaje de demolare au fost utilizate pentru a distruge memorialul celui de-Al Doilea Război Mondial, înalt de 79 de metri, monument care a devenit un loc de întâlnire pentru susţinătorii Kremlinului din Letonia.

The fall of the obelisk in #Riga was greeted by the local residents with applause and shouts of joy. pic.twitter.com/MK99BCARtY