Soldații ruși folosesc o tactică din al Doilea Război Mondial pentru a-și consolida linia de apărare în regiunea Lugansk, potrivit imaginilor din satelit.

Forțele ruse au fost surprinse în timp ce construiesc ”dinți de dragon”, fortificații de mici dimensiuni din beton armat.

Potrivit imaginilor, linia defensivă este formată din două rânduri de ”dinți de dragon”, fiind urmate de tranșee posibil construite pentru oprirea vehiculelor de luptă. Ultimul rând al apărării este construit din pozițiile de tragere pentru infanterie și tancuri, notează Adevărul.

This research work is done in collaboration with @DefMon3, @NLwartracker and @ArtisanalAPT. Please consider making a donation to one of us. This helps us purchase satellite images.https://t.co/GMvlR3xwFahttps://t.co/mSIccOuM3dhttps://t.co/qdWRRspV1rhttps://t.co/9TbARCnzBI pic.twitter.com/XUfkjyk0Pk