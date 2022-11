Un lunetist ucrainean a eliminat un soldat rus de la 2,7 km: ”Ocupă locul doi în clasamentul mondial” VIDEO

Biroul de Comunicații Strategice al Forțelor Armate ale Ucrainei a anunțat că un lunetist ucrainean a eliminat un soldat rus de la o distanță de 2,7 kilometri, relatează The Sun.

Un videoclip cu momentul în care lunetistul ucrainean a executat împușcătura a fost postat pe rețelele de socializare.

Biroul de Comunicații Strategice al Forțelor Armate ale Ucrainei a precizat că lunetistul a fost foarte aproape de a obține recordul mondial pentru cea mai lungă ucidere în luptă.

”Ocupantul a fost eliminat printr-o lovitură precisă a forțelor noastre speciale de la o distanță de 2.710 de metri – distanță care acum ocupă locul doi în clasamentul mondial, confirmat de comandamentul Forțelor Armate”, au transmis reprezentanții armatei.

Abilitatea lunetistului ucrainean de a doborî un soldat rus de la 2,7 kilometri depărtare necesită o vedere excelentă, precizie a muniției și a armelor de foc și antrenament intens.

