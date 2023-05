Mihail Mizințev, fost ministru adjunct al Apărării din Rusia, s-a alăturat grupării de mercenari Wagner, relatează SkyNews.

El apare în mai multe fimări îmbrăcat în echipament de luptă marca Wagner, în timp ce vizitează o tabără de antrenament și pozițiile rusești în orașul Bahmut din estul Ucrainei.

Mizințev a fost numit de Evgheni Prigojin comandant adjunct al grupării de mercenari.

Prigozhin successfully integrated them into Wagner PMC: disgraced former Deputy Defence Minister Mizintsev (center) and disgraced former Deputy Commander of RosGvardia Gavrilov (left), who was also FSO personal bodyguard for Putin. These are big names. pic.twitter.com/Q6Ohw0n5NA

Mizințev a fost demis în aprilie din funcția de ministru adjunct al apărării responsabil cu logistica și aprovizionarea, pe care a ocupat-o din septembrie 2022. El a fi fost demis pentru că le trimitea muniție luptătorilor Wagner, grupare care este în conflict cu conducerea militară de la Moscova.

No one ever gets fired in RU government for incompetence (only for disloyalty). The worst that can happen is you get reassigned

It probably went like this:

‘Hey guys. Yes, Mizintsev was an incompetent head of logistics. But we need to find a warm place for him… Call Prigozhin!' https://t.co/VGWcH6uLg8