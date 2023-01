Reacția Maiei Sandu după noile atacuri ale rușilor asupra civililor ucraineni: ”Războiul brutal a afectat din nou Moldova”

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a criticat din nou sâmbătă, 14 ianuarie, ”războiul brutal al Rusiei împotriva Ucrainei”.

Reacția a venit după ce autoritățile de la Chișinău au anunțat că au fost găsite resturi de rachetă pe teritoriul Republicii Moldova după un nou val de atacuri ruseşti asupra Ucrainei.

”Războiul brutal al Rusiei împotriva Ucrainei a afectat din nou Moldova”, a scris pe Twitter Maia Sandu, postând în mesajul său fotografii de la faţa locului.

”Poliţia de frontieră a găsit fragmente de rachetă în apropierea satului Larga, în nordul Moldovei. Condamnăm ferm atacurile violente de astăzi”, se arată în mesaj.

Maia Sandu a transmis că oamenii din Republica Moldova sunt alături de cei care și-au pierdut persoane apropiate în atacurile din Dnipro și din alte orașe și a făcut apel la pace.

Russia’s brutal war against 🇺🇦directly impacts Moldova again. 🇲🇩border police found rocket fragments near Larga village in northern 🇲🇩. We strongly condemn today’s intensified attacks of Russia & stand with those who lost loved ones in Dnipro & across 🇺🇦. Peace must prevail. pic.twitter.com/JhlYNExoiG