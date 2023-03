Ucrainenii marchează vineri, 31 martie, un an de la eliberarea oraşului Bucha de sub ocupaţia rusă.

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a mers în Ucraina pentru a participa la Summitul Bucha 2023, la invitația omologului său ucrainean, Volodimir Zelenski.

”Astăzi, poporul Republicii Moldova și cu mine suntem alături de comunitatea globală în amintirea terorii provocate civililor din Bucha în urmă cu un an.

Democrațiile trebuie să lucreze împreună pentru a se asigura că aceste atrocități sunt investigate și pedepsite”, a scris Maia Sandu pe Twitter.

Today the people of Moldova and I stand with the global community in remembering the terror inflicted on the civilians in Bucea one year ago.

We honor and grieve the innocent.

Democracies must work together to ensure that these atrocities are investigated and punished. pic.twitter.com/O1NieaqYfH