Efectul vizitei lui Zelenski în Marea Britanie. Cum i-a răspuns premierul solicitării de a primi avioane de luptă VIDEO

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat miercuri, 8 februarie, că premierul britanic Rishi Sunak şi-a exprimat dorinţa de a furniza Ucrainei avioane de luptă, în timp ce acesta a anunţat că Marea Britanie va începe să antreneze piloţi ucraineni, relatează Reuters.

”Am auzit de la domnul prim-ministru dorinţa de a oferi avioane de luptă şi oficial a declarat că poate începe antrenarea piloţilor noştri”, a spus Zelenski în cadrul unei conferinţe de presă comune cu premierul britanic.

La rândul său, Rishi Sunak a afirmat că se analizează opţiunile de a furniza Ucrainei avioane pentru a luptă, adăugând că pregătirea piloţilor ucraineni este primul pas spre ei pentru a fi capabili să folosească astfel de avioane.

”Primul pas pentru a putea oferi aeronave avansate este de a avea soldaţi sau aviatori capabili să le folosească. Acesta este un proces care durează ceva timp. Am început acest proces astăzi”, a declarat Sunak la conferinţa de presă cu preşedintele Volodimir Zelenski, după ce a anunţat că Marea Britanie va antrena piloţi ucraineni.

Premierul britanic Rishi Sunak i-a cerut ministrul său al apărării Ben Wallace să studieze posibilitatea de a livra Ucrainei avioane de luptă, a anunţat miercuri și un purtător de cuvânt de la Downing Street, care a subliniat însă că este vorba despre o opţiune ”pe termen lung”, iar deocamdată Ucraina are nevoie de alte soluţii militare pentru a face faţă invaziei ruse, notează EFE.

🇬🇧🤝🇺🇦 We are accelerating the delivery of our equipment and the equipment of our allies to ensure that it will reach your frontline in coming days and weeks, not months or years - British Prime Minister Rishi Sunak. pic.twitter.com/Dwa3ngBMWv