Marea Britanie a creat un sistem antiaerian nou pentru Ucraina. Este ieftin, se ascunde într-un container obișnuit și folosește rachete pe care ucrainenii le au deja VIDEO

Războiul grăbește inovațiile, se demonstrează încă o dată acest fapt cunoscut de mii de ani. Cel mai recent exemplu este Marea Britanie, care a creat un sistem antiaerian nou-nouț pentru Ucraina în timp record și la un preț mic. Noua armă va fi folosită împotriva dronelor și avioanelor rusești.

Gravehawk, așa cum a fost numit noul sistem, a fost dezvoltat de la zero în doar 18 luni. Este găzduit într-un container de transport obișnuit, ceea ce înseamnă că poate fi instalat rapid pe spatele unui camion și mutat oriunde este nevoie.

În container, sunt două șine de lansat rachete luate de pe avioane de origine sovietică, pe care Ucraina le are în dotare, dar pe care le folosește cu dificultate. Asta permite Gravehawk să lansete anti-avion sovietice R-73, cunoscute de NATO ca AA-11 Archer. Sunt echivalentul sovietic al celebrelor rachete americane Sidewinder.

❗️Footage from the presentation of the 🇬🇧British Gravehawk air defense system, developed specifically for 🇺🇦Ukraine.

The system uses Soviet R-73 air-to-air missiles with infrared guidance, adapted for ground launch.

It is reported that the cost of one Gravehawk is 1 million… pic.twitter.com/OlJKJjGWpv