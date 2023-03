Jurnalista Margarita Simonian, una dintre cele mai puternice voci din Rusia care susțin războiul lui Vladimir Putin în Ucraina, a declarat că țara sa a învins în primele zile de război și acum se luptă, de fapt, cu NATO.

Într-o emisiune la TV, Simonian, redactor-șef al postului rusesc de televiziune Russia Today, a susținut că țara sa nu este în război cu Ucraina.

”Nu suntem în război cu Ucraina. Ucraina a fost învinsă în primele două sau trei zile când am ocupat Gostomel, când am dezarmat complet Ucraina distrugând principalele capacități militare. Apoi, a început războiul cu NATO și nu doar cu NATO”, a spus aceasta, potrivit Adevărul.

Russian propagandist Simonyan says that Russian victory in Bakhmut (she calls the city its Soviet name - Artemivsk) will be a big victory over NATO. pic.twitter.com/i9ra9R4j5N