Mărturia cutremurătoare a mamei soldatului ucrainean care a fost executat de ruși în timp ce era filmat cu cinism VIDEO

Mama soldatului ucrainean care a fost executat cu brutalitate de ruși după ce a spus ”Glorie Ucrainei” a vorbit cu jurnaliștii germani de la publicația Bild despre momentul șocant în care a văzut imaginile cu fiul său, relatează Sky News.

În videoclipul care a circulat pe rețelele de socializare la începutul acestei săptămâni, Oleksandr apărea cu o țigară în gură, îmbrăcat într-o uniformă de camuflaj. Stând într-un mic șanț în mijlocul unei zone împădurite, soldatul a tras ultima dată din țigară și a spus ”Glorie Ucrainei” înainte de a fi împușcat.

Mama sa, Praskovia, a declarat că a aflat despre moartea fiului ei după ce a văzut videoclipul pe Facebook.

”Era seară, am deschis Facebook-ul și am văzut un clip, era Sașa… Era un video teribil al execuției. Mă uitam și înțelegeam că acela era fiul meu. Am țipat: Sașa! Eram șocată. Sașa! Videoclipul s-a terminat și m-am mai uitat o dată”, a povestit femeia.

EXCLUSIVE: We spoke with Praskovyia, the mother of soldier Oleksandr, who was brutally executed by Russian soldiers after he said „Slawa Ukraini“. She describes the night she saw the video of execution of her son. We will publish the whole interview tomorrow @bild and youtube. pic.twitter.com/WaiDtCyEyC