Prima mărturie a bărbatului care a aruncat un aer un general rus în inima Moscovei. Suma fabuloasă primită de la spionajul ucrainean pentru asasinat VIDEO

FSB a publicat o înregistrare video de la interogatoriul la care a fost supus principalul suspect în cazul asasinării generalului Igor Kirillov, șeful trupelor CBRN al Rusiei, ucis în urma unui atac cu bombă. Presupusul asasin, un cetățean uzbek de 29 de ani, numit de FSB drept Kurbonov Akhmajon Alijon Ugly, recunoaște că a fost a fost racolat de serviciile ucrainene de informații.

„Am venit la Moscova cu o misiune primită de la serviciile speciale ucrainene. Am ajuns, am cumpărat o trotinetă electrică. După câteva luni, am primit componente pentru o bombă. Le-am acceptat.

Am pregătit totul și am amplasat trotineta-capcană lângă casa generalului. Când el a ieșit din casă, am apăsat pe buton. De ce am făcut asta? Mi-au oferit 100.000 de dolari și un pașaport european” a spus uzbekul, potrivit clipului dat de FSB și preluat de presa rusă.

