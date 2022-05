O filmare în care un narator explică în stilul naturalistului David Attenborough soarta tancurilor rusești în războiul din Ucraina a devenit virală pe internet.

"Acesta este un tanc rusesc. La fel ca somonul de Pacific, tancurile rusești migrează pe distanțe mari, din abisul Rusiei, pentru a-și întâlni sfârșitul în câmpurile frumoase ale Ucrainei.

Mânate de dorința evolutivă de a-și încheia viața într-un loc mai bun, după ce ajung în Ucraina, toate speciile de tancuri rusești mor.

Cursa din 2022 a fost un eveniment major pentru prădători, precum echipele ucrainene ale forțelor speciale, (dronele) Bayraktar TB2 și fermierii locali cu tractoare.

Cele mai bune specii de tanc își aruncă în aer turelele, ca să sărbătorească sfârșitului ciclului lor de viață”.

Someone actually made a David Attenborough style voiceover for this video of a destroyed Russian tank. pic.twitter.com/NBmEazYb4F