Meniul special cu care îl răsfață Putin pe președintele Chinei, în timpul vizitei la Moscova: ”Înghețata este întotdeauna pregătită” FOTO

Președintele Chinei, Xi Jinping, va fi răsfățat la cina pregătită cu ocazia întâlnirii sale, la Moscova, cu omologul rus, Vladimir Putin.

Jurnalistul Oliver Carroll de la The Economist a publicat pe Twitter o fotografie cu meniul, care cuprinde șapte feluri de mâncare.

Xi Jinping va mânca fructe de mare din Orientul Îndepărtat, clătite rusești cu prepeliță, supă de sturion, somon alb siberian și căprioară în sos de cireșe. La finalul cinei care va avea loc la Palatul Fațetelor va gusta din înghețata rusească, potrivit Adevărul.

Menu for Xi-Putin state banquet, for those of you who are interested in this type of thing: Far Eastern fruits de mer, quail blinis, sturgeon soup, Siberian white salmon, deer in cherry sauce. Washed down with plonk from the vineyard behind Putin’s billion dollar Black Sea palace pic.twitter.com/h6ul069JkY