Mercenarii Wagner, șocați după ce au testat rezistența unei veste antiglonț a ucrainenilor: ”Nici măcar o îndoitură, absolut nimic!” VIDEO

Mercenarii din gruparea Wagner au rămas uimiți după ce au testat rezistența unei veste antiglonț folosită de soldații ucraineni.

Într-un videoclip distribuit pe rețelele de socializare, un mercenar trage mai multe gloanțe cu o pușcă mitralieră RPK și apoi cu o pușcă AKM într-o vestă antiglonț a ucrainenilor, după care îi scoate placa protectoare.

El constată că blindajul ”reține gloanțele foarte bine”.

”E un sentiment cam neplăcut… placa asta este impenetrabilă. Placa oponentului nostru nu e penetrabilă, dintr-un anumit motiv, nu înțeleg”, mai spune el.

”Sunt șocat, nici măcar o îndoitură, absolut nimic”, adaugă militarul după ce îndepărtează stratul de spumă protector.

Russian Wagner group fighters are unpleasantly surprised by the strength of a Ukrainian armoured plate, which they shot at from an AKM and an RPK machine gun, with no penetration observed. pic.twitter.com/IWmws9v3gD