Imaginile din satelit dintr-o zonă aflată în apropierea unui sat din Rusia arată extinderea rapidă a unui cimitir în care sunt înmormântați mercenarii din gruparea Wagner, relatează CNN.

Primele imagini cu mormintele din apropierea satului Bakinskaia, din regiunea Krasnodar, au început să apară pe rețelele de socializare în decembrie 2022.

La începutul acestui an, pe 2 ianuarie, fondatorul Wagner, Evgheni Prigojin, s-a lăsat filmat de jurnaliștii ruși în timp ce vizita locul și depunea o coroană de flori la unul dintre morminte.

”Aici îngropăm luptători care au indicat în testamentul lor că vor să fie îngropați aici. Sau orfani și cei ale căror trupuri, dintr-un anumit motiv, rudele nu vor să le ia”, declara atunci Prigojin, potrivit RIA Novosti.

🪦 A cemetery used by the Wagner group for the burial of killed mercenaries in the village of Bakunsk, Krasnodar Krai, has increased 7 times over the past few months - @nytimes #RussianUkrainianWar #RussianArmy pic.twitter.com/lbaadJXeoK