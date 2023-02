Forțele armate ucrainene au distribuit o înregistrare video cu mai multe momente în care mercenarii ruși din gruparea Wagner sunt atacați.

Aceștia au fost filmați în timp ce încercau să avanseze noaptea către liniile inamice din Bahmut.

Atacurile au fost lansate de Brigada 93 a armatei ucrainene.

”În fiecare noapte, în ciuda pierderilor, mercenarii Wagner încearcă să atace în grupuri mici”, este mesajul care însoțește filmarea.

Every night, despite the losses, the Wagner PMC tries to attack in small groups. Night work of the 93rd brigade in the area of ​​the Bakhmut forest and the outskirts of Bakhmut. pic.twitter.com/s79JmCfDei