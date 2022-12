Dmitri Rogozin, fostul șef al agenției spațiale ruse Roscosmos și fost vicepremier, a postat pe o rețea de socializare prima fotografie cu el, după ce, săptămâna trecută, a fost rănit în Donețk, relatează Kommersant.

Rogozin, în vârstă de 59 de ani, a fost rănit în noaptea de 22 decembrie, când un restaurant din orașul ucrainean Donețk, controlat de ruși, a fost bombardat. El își serba acolo ziua de naștere.

În urma atacului, doi oameni au murit.

Pe 26 decembrie, politicianul rus a fost transportat într-un spital din Moscova, unde a fost supus unei intervenții chirurgicale pentru îndepărtarea unui fragment de metal care îi intrase în omoplatul drept.

Dmitry #Rogozin published the first photo of him since he has been gifted by the Armed Forces of #Ukraine on his birthday party in #Donetsk. pic.twitter.com/jiCDc2plhQ