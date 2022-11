Mihailo Podoliak, consilierul şefului administraţiei prezidenţiale de la Kiev, a lansat un apel către comunitatea internaţională să înceteze să mai facă Ucrainei oferte de capitulare sub masca diplomaţiei.

”Când cineva vorbeşte de o 'reglementare diplomatică', acesta propune de fapt ca Ucraina să dea curs ultimatumului dat de Rusia: să-şi dea teritoriile şi să-şi recunoască înfrângerea. Poporul ucrainean nu va fi niciodată de acord cu aceasta. Astfel încât am o rugăminte: nu mai propuneţi Ucrainei capitularea sub masca diplomaţiei!”, a scris Podoliak pe Twitter.

Ulterior, el a transmis că lumea trebuie să înțeleagă că orice concesie făcută Rusiei ”va fi o victorie pentru Putin și va deschide cutia Pandorei”.

”Rusia nu va renunța la distrugerea Ucrainei. Tiranii vor descoperi că legea internațională nu funcționează”, a mai scris Podoliak.

The world must understand: any concession to RF will become Putin’s victory and open Pandora’s box. Tyrants will realize that international law does not work: the strong one – the right one. Others will start a nuclear race. If there are no adults in the room, Ukraine will be.