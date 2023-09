Preşedintele SUA, Joe Biden, le-a cerut marți, 19 septembrie, liderilor mondiali reuniţi la Adunarea Generală a ONU să fie alături de Ucraina în lupta împotriva invadatorilor ruşi, sperând că şi republicanii din Congres vor ţine seama de acest îndemn, relatează Reuters.

”Rusia crede că lumea se va plictisi şi îi va permite să brutalizeze Ucraina fără consecinţe”, a declarat Biden în discursul său rostit la Adunarea Generală a ONU. ”Dacă permitem ca Ucraina să fie ciopârţită, mai este independenţa oricărei naţiuni în siguranţă?”, a întrebat retoric şeful Casei Albe.

Biden a stârnit aplauze când a spus că Statele Unite şi aliaţii săi vor fi alături de lupta Ucrainei pentru libertate. ”Rusia este singura responsabilă pentru acest război”, a spus preşedintele. ”Doar Rusia are puterea de a pune capăt acestui război imediat”, a punctat el.

Discursul lui Biden la adunarea anuală a ONU a fost evenimentul central al vizitei sale de trei zile la New York, care va include întâlniri cu şefii a cinci ţări din Asia Centrală, precum şi cu liderii Israelului şi Braziliei.

Biden, un democrat, a făcut din mobilizarea aliaţilor SUA pentru a sprijini Ucraina o componentă principală a politicii externe americane, susţinând că lumea trebuie să trimită un semnal clar preşedintelui rus Vladimir Putin că nu va putea să reziste mai mult decât Occidentul.

Biden s-a confruntat însă cu critici din partea unor republicani care doresc ca Statele Unite să cheltuiască mai puţini bani pentru efortul de război. Fostul preşedinte Donald Trump, favorit pentru nominalizarea republicană la alegerile prezidenţiale din 2024, a promis că va încerca să pună capăt rapid războiului dacă va reveni la putere. Trump şi-a exprimat scepticismul cu privire la angajamentul Washingtonului faţă de aliaţii tradiţionali, inclusiv NATO, şi a fost elogios la adresa lui Putin, notează Reuters.

Preşedintele Camerei Reprezentanţilor, Kevin McCarthy, cel mai important republican de la Washington, a pus la îndoială faptul că Statele Unite ar trebui să continue să cheltuiască miliarde de dolari pe armament pentru Ucraina.

În discursul său, Biden a declarat că invazia Rusiei din 2022 şi ocuparea teritoriului Ucrainei au încălcat Carta fondatoare a ONU, al cărei principiu este respectul pentru suveranitate şi integritate teritorială. Comentariile sale au reluat ceea ce spusese şi secretarul general al ONU, Antonio Guterres, care, în discursul său de deschidere a sesiunii de marţi, a declarat că invazia Rusiei ”a dezlănţuit o reţea de oroare”.

Un oficial al administraţiei Biden a declarat că preşedintele şi oficialii americani se vor concentra, de asemenea, în cadrul reuniunilor ONU, pe mobilizarea resurselor pentru infrastructură şi dezvoltare durabilă şi pe combaterea schimbărilor climatice.

O majoritate solidă de americani susţin furnizarea de armament Ucrainei pentru a se apăra împotriva Rusiei şi consideră că un astfel de ajutor demonstrează Chinei şi altor rivali ai SUA voinţa de a proteja interesele şi aliaţii SUA, potrivit unui sondaj Reuters/Ipsos din iunie.

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, care a asistat în persoană şi a aplaudat remarcile lui Biden înainte de propriul său discurs la Adunarea Generală, urmează să îl viziteze pe Biden la Casa Albă joi şi să se întâlnească şi cu unii lideri din Congres.

Zelenskyy arrived at the UN General Assembly

The 78th session of the UN General Assembly is taking place today. The President of Ukraine Volodymyr #Zelenskyy will attend it in person for the first time. Before that, he participated only online.

The important topics of the #UN… pic.twitter.com/7W2N66LzYW