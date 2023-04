Mesajul ironic al Ucrainei despre scufundarea crucișătorului ”Moskva”, la un an după ce rușii au pierdut nava amiral VIDEO

Ministrul ucrainean al Apărării, Oleksii Reznikov, a postat un mesaj ironic legat de scufundarea crucișătorului ”Moskva”.

Mesajul a fost postat la un an de la atacul asupra fostei nave amiral a flotei ruse la Marea Neagră, care a reprezentat o lovitură uriașă pentru forțele lui Vladimir Putin.

”Acum un an, crucișătorul rusesc Moskva, cu ajutorul marinei ucrainene, și-a încheiat ultima și cea mai reușită operațiune. A trecut printr-o transformare de la cea mai mare cutie de conserve din Marea Neagră la cea mai bună atracție pentru scafandri. Nu ne vom opri”, a scris ministrul pe Twitter.

El le-a transmis rușilor că au trei opțiuni: să fugă din Ucraina, să se predea sau ”să facă o baie în mare”.

Videoclipul postat de Oleksii Reznikov începe cu lansarea a ceea ce par a fi rachete Neptun, folosite în atacul asupra crucisătorului. De asemenea, ministrul prezintă imagini din timpul unei vizite la Odesa alături de alți oficiali ucraineni, precum și din timpul unei ieșiri la scufundări. La Odesa va fi organizat un tur cu ghizi pentru ca turiștii să poată vizita locul în care s-a scufundat ”Moskva”, la 130 de kilometri sud în Marea Neagră de orașul-port ucrainean și est de Insula Șerpilor, a mai anunțat ministrul.

A year ago, the russian cruiser “moskva”, with the help of @UA_NAVY, completed its last and most successful operation. It underwent a transformation from the Black Sea's largest tin can into its best diving attraction.

We’re not going to stop.russians have 3 options: flee,… pic.twitter.com/mNWVLUSQFJ