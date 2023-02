Ce mesaj a lăsat Joe Biden în cartea de oaspeți a lui Volodimir Zelenski, înainte de a părăsi Ucraina FOTO

Președintele SUA, Joe Biden, a scris un mesaj în cartea de oaspeți a lui Volodimir Zelenski, de la Palatul Mariinski, reședința oficială a președintelui Ucrainei, în timpul vizitei istorice pe care a făcut-o luni, 20 februarie, la Kiev.

”Sunt onorat să fiu primit din nou la Kiev pentru a-mi arăta solidaritatea și prietenia față de oamenii iubitori de libertate ai Ucrainei, domnule președinte.

Vă rog să acceptați cel mai profund respect al meu pentru curajul și leadership-ul dumneavoastră. Slava Ucraini! (Glorie Ucrainei)”, a scris Biden, conform unei fotografii realizate de viceprim-ministrul pentru restaurarea Ucrainei Oleksandr Kubrakov, relatează Știrile PROTV.

🇺🇦🇺🇸Grateful for support, Mr.Biden! It’s a great honor ti welcome ⁦ @POTUS ⁩ to Kyiv! 🇺🇦🇺🇸

Liderul SUA a ajuns în Ucraina luni dimineață, cu doar câteva zile înaintea marcării unui an de la declanşarea invaziei ruse în această ţară. Biden a anunţat un nou ajutor financiar şi echipamente militare pentru Ucraina.

In #Kyiv, on the Alley of Courage, a sign was installed in honor of Joe Biden. pic.twitter.com/gaN8b0Gsyw