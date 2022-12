Președintele SUA, Joe Biden, i-a transmis miercuri, 21 decembrie, un mesaj omologului ucrainean, Volodimir Zelenski, înainte de a se vedea la Casa Albă, relatează BBC.

Într-o postare pe Twitter, Biden i-a urat lui Zelenski un zbor plăcut, precizând că ”au multe de discutat.”

”Sper ca zborul să decurgă bine, Volodimir. Sunt încântat să te am aici. Avem multe de discutat”, a scris Biden.

I hope you’re having a good flight, Volodymyr. I’m thrilled to have you here. Much to discuss. https://t.co/SsRdsAnSDb

Potrivit presei de la Varșovia, Zelenski a ajuns cu trenul în Polonia, iar de acolo a zburat spre Statele Unite cu un avion militar american.

President Zelensky has arrived to Przemyśl, Poland.

It’s the first time that he has left Ukraine since the war started.

He will soon be in the air and on his way to the White House and Capitol Hill.

Major announcements coming soon. pic.twitter.com/Gu3fL9oiJk