Primul mesaj al lui Volodimir Zelenski după sosirea în România: ”Această vizită va fi benefică pentru ambele națiuni”

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a ajuns marți dimineață, 10 octombrie, la Bucureşti.

Liderul ucrainean a postat pe rețeaua X un mesaj în care a mulțumit țării noastre pentru sprijin.

”Am ajuns în Bucureşti, România, pentru discuţii cu Klaus Iohannis şi pentru a consolida relaţiile noastre de bună vecinătate.

Ucraina este recunoscătoare pentru sprijinul României, care ne întăreşte statul, precum şi pentru solidaritatea sa constructivă, care permite naţiunilor noastre să fie donatori de securitate pentru lume, în special în domeniul securităţii alimentare”, a transmis Zelenski.

Președintele Ucrainei a anunțat că va discuta cu liderii de la București și despre cooperarea ”care susține stabilitatea pentru mai multe națiuni”.

”Vom discuta despre continuarea cooperării în materie de securitate, dezvoltarea aviaţiei şi a altor coaliţii, consolidarea apărării aeriene a Ucrainei, arhitectura de securitate a Mării Negre şi relaţiile noastre cu partenerii”.

I arrived in Bucharest, Romania, for talks with @KlausIohannis and to strengthen our good-neighborly relations.

Ukraine is grateful for Romania’s support, which strengthens our state, as well as its constructive solidarity, which enables our nations to be security donors for the…