Un sistem de apărare antiaeriană S-400 al armatei ruse a fost avariat după ce s-a răsturnat pe marginea unui drum, în apropiere de Tula, lângă satul Prudnoie, pe autostrada M2-Crimeea.

Potrivit canalului de Telegram ”Baza”, șoferul, un militar rus, a fost testat pe loc cu alcooltestul, iar rezultatul a arătat că este băut. Militarul riscă să fie urmărit penal pentru distrugerea de bunuri şi echipamente militare prin neglijență, conform articolului 347 din Codul penal al Federației Ruse.

În urma incidentului, care a avut loc pe 20 aprilie, sistemul de apărare, numit și ”vânătorul de F-35”, a fost grav avariat.

