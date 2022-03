Milițiile de extremă-dreapta din Ucraina. Cum a întărit Rusia facțiunile periculoase din armata lui Zelenski

Ca orice război, dar poate mai mult decât majoritatea, războiul din Ucraina a cunoscut un val uluitor de revendicări și pretenții făcute de susținătorii online ai fiecărei părți. Adevărul, adevărurile parțiale și minciunile complete concurează pentru dominație în narațiunea media.

Afirmația lui Vladimir Putin conform căreia Rusia a invadat Ucraina pentru a „de-nazifica” țara este, cu siguranță, unul dintre cele mai clare exemple. Afirmația Moscovei că revoluția de la Maidan din 2014 a fost o „lovitură de stat fascistă” și că Ucraina este un stat nazist a fost folosită ani de zile de Putin și susținătorii săi pentru a-și justifica ocuparea Crimeei și sprijinul pentru separatiștii proruși din estul țării și acum pentru invadarea țării.

Afirmația Rusiei este însă falsă: Ucraina este un stat liberal-democrat veritabil, deși imperfect, cu alegeri libere care produc schimbări semnificative de putere, inclusiv alegerea, în 2019, a reformatorului Volodimir Zelenski. Ucraina nu este un stat nazist: casus belli rusesc este o invenție. Totuși, există pericolul ca dorința de înțeles a comentatorilor ucraineni și occidentali de a nu alimenta propaganda rusă să ducă la o corecție excesivă, care ar putea să nu servească în cele din urmă intereselor Ucrainei.

Unele dintre cele mai bune analize ale grupurilor de extremă-dreapta din Ucraina au venit de la site-ul de investigații Bellingcat, care nu este cunoscut pentru o atitudine favorabilă față de propaganda rusă. Bellingcat s-a concentrat în mare parte asupra mișcării Azov, cel mai puternic grup de extremă dreaptă al Ucrainei și cel mai favorizat de stat.

Mișcarea Azov a fost fondată în 2014 de Andriy Biletsky, fost lider al grupului ucrainean neonazist Patriotul Ucrainei, în timpul bătăliei pentru controlul Pieței Independenței din centrul Kievului din timpul Revoluției Maidan împotriva președintelui prorus Viktor Ianukovici. În 2010, Biletsky a susținut că, într-o zi, rolul Ucrainei va fi să „conducă rasele albe ale lumii într-o cruciadă finală împotriva untermenschen conduși de semiți”.

Alături de alte grupuri de extremă-dreapta, cum ar fi Sectorul de Dreapta, mișcarea în curs de dezvoltare Azov a jucat un rol extern în lupta împotriva poliției secrete ucrainene, care a dus la moartea a 121 de oameni și a asigurat succesul revoluției.

Dobândind controlul asupra unei proprietăți mari, chiar lângă Piața Independenței din Kiev, de la Ministerul Apărării, Azov a transformat clădirea, numită acum Casa cazacului, în sediul și centrul de recrutare din Kiev. Deși Azov și-a atenuat retorica de atunci, iar mulți dintre luptătorii săi ar putea fi non-ideologici și pur și simplu atrași de reputația sa militară, activiștii săi sunt adesea văzuți acoperiți cu tatuaje de totenkopfs SS și rune de fulger sau purtând Sonnenrad sau Soarele Negru, simbol al nazismului ezoteric. Derivat dintr-un model creat pentru Himmler la castelul Wewelsburg din Germania, Soarele Negru este unul dintre simbolurile oficiale ale Azov, purtat pe peticele unității lor și pe scuturi în spatele cărora luptătorii lor defilează în ceremonii evocatoare la lumina torțelor.

În 2014, când armata ucraineană era slab echipată, voluntarii Azov sub conducerea lui Biletsky au luptat în avangarda bătăliei împotriva separatiștilor de limbă rusă din est, recucerind orașul Mariupol, unde aceștia se află în prezent sub asediu. Luptători eficienți, curajoși și extrem de ideologici, eforturile Azov în est le-au câștigat un mare renume ca apărători ai națiunii și sprijinul unui stat ucrainean recunoscător, care a încorporat Azov ca regiment oficial al Gărzii Naționale a Ucrainei. În acest sens, se crede că Azov s-a bucurat de sprijinul lui Arsen Avakov, un puternic oligarh și ministru de interne al Ucrainei între 2014 și 2019.

Ucraina nu este un stat nazist, dar sprijinul statului ucrainean – indiferent de motive, valide sau nu – acordat grupurilor neonaziste sau aliniate naziștilor face ca țara să devină o anomalie în Europa. Continentul are multe grupuri de extremă dreapta, dar în Ucraina acestea au chiar propriile unități de tancuri și artilerie, cu sprijinul statului.

Această relație între un stat liberal-democrat susținut de Occident și susținătorii înarmați ai unei ideologii foarte diferite a provocat un oarecare disconfort în trecut susținătorilor occidentali ai Ucrainei. În ultimii ani, Congresul SUA a analizat dacă transporturile de arme americane către Azov ar trebui să fie blocat, parlamentarii democrați chiar cerând în 2019 ca Azov să fie catalogat ca organizație teroristă globală.

Încercarea lui Biletsky de a înființa un partid politic – Corpul Național – a avut un succes aproape nul, chiar și un bloc unit al partidelor de extremă dreaptă al Ucrainei nereușind să depășească pragul pentru reprezentarea parlamentară la ultimele alegeri: alegătorii ucraineni pur și simplu nu vor ceea ce ei reprezintă și resping viziunea lor asupra lumii.

Cu toate acestea, în timp de război, Azov și grupuri similare revin în prim-plan. Judecând după rețelele lor de socializare, unitățile armate ale lui Azov se extind: formează noi batalioane la Harkov și Dnipro, o nouă unitate de forțe speciale la Kiev și miliții locale de apărare în orașele vestice precum Ivano-Frankivsk.

