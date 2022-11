Șapte miniștri de externe au mers la Kiev înainte de a veni la reuniunea NATO de la București. Mesajul transmis din Ucraina FOTO

Miniştrii de Externe din Estonia, Finlanda, Islanda, Letonia, Lituania, Norvegia şi Suedia au mers luni, 28 noiembrie, la Kiev pentru a-şi arăta sprijinul oferit Ucrainei, relatează „The Guardian”.

Gabrielius Landsbergis, ministrul lituanian de Externe, a scris pe contul de Twitter că ia parte la această vizită şi a promis că Ucraina va câştiga în pofida ”brutalităţii barbare” a Rusiei.

We, the Ministers of Foreign Affairs from 🇪🇪🇫🇮🇮🇸🇱🇻🇱🇹🇳🇴🇸🇪, are in Kyiv today in full solidarity with Ukraine. Despite Russia's bomb rains and barbaric brutality Ukraine will win! pic.twitter.com/6FpGT3aENM