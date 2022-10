Răspunsul ministrului eston de Externe, întrebat dacă ar vrea să-l vadă pe Putin în închisoare: ”În iad” VIDEO

Ministrul estonian de Externe, Urmas Reinsalu, nu a stat prea mult pe gânduri când a fost întrebat dacă ar vrea să-l vadă pe președintele rus, Vladimir Putin, în închisoare, scrie g4media.ro

”Ați vrea să-l vedeți pe Vladimir Putin la închisoare?”, l-a întrebat o jurnalistă, potrivit unei înregistrări video distribuite pe Twitter de DW.

Răspunsul lui Urmas Reinsalu a venit în doar câteva secunde: ”În iad”, a spus el.

"Would you like to see Vladimir Putin go to jail?"

Estonian Foreign Minister Urmas Reinsalu didn't hold back with his answer in an interview with DW. pic.twitter.com/C3Bm8miXmM