Gafa uriașă pentru care ministrul ucrainean al Apărării și-a cerut public scuze: ”Știm cum e să îngropi mii de oameni nevinovați”

Ministrul ucrainean al Apărării, Oleksii Reznikov, și-a cerut public scuze luni, 17 aprilie, după comparația pe care a făcut-o între numărul soldaților uciși în război și cel al victimelor cutremurului din Turcia.

„Îmi cer sincer scuze față de orice persoană din Ucraina sau Turcia care s-a simțit ofensată de comentariile mele din interviul pentru ziarul spaniol La Razon. Ucrainenii sunt alături de poporul turc. Știm cum este să îngropi mii de oameni nevinovați - prieteni și vecini. Le sunt recunoscător prietenilor noștri turci pentru sprijinul lor neclintit și poziția fermă privind Crimeea pe care au avut-o de când a început invazia rusă”, a scris Reznikov pe Twitter.

I sincerely apologize to anyone in Ukraine or Türkiye. who was offended by my comments in an interview with the Spanish newspaper La Razon. Ukrainians sympathize with the Turkish people. We understand what it's like to bury thousands of innocent people - friends and neighbors.

