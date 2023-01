Adunări publice au avut loc marţi, 3 ianuarie, în Rusia pentru a aduce un omagiu zecilor de militari ucişi într-un bombardament în estul Ucrainei, un şoc care a declanşat un val de critici împotriva armatei ruse, informează AFP.

Lucru neobişnuit pentru Rusia, unde autorităţile păstrează în general tăcerea cu privire la pierderile militare suferite în Ucraina, circa 200 de persoane au participat la un miting autorizat în Samara, centrul Rusiei, de unde erau originari unii dintre aceşti soldaţi ucişi.

Locuitori depuneau trandafiri sau coroane de flori în faţa ”flăcării eterne” într-una dintre principalele pieţe ale oraşului, înainte de a se înclina cu respect sau a-şi face semnul crucii, potrivit unui corespondent al AFP. Un preot ortodox a rostit o rugăciune, apoi soldaţi au efectuat un salut trăgând cu puştile în aer.

Potrivit mass-media locale, adunări publice au avut loc şi în alte oraşe din regiune, în special în Toliati şi Sîzran.

A mourning rally in #Russia for the mobilized soldiers who were denazified in #Makiivka. pic.twitter.com/gkeqAcf7qO