Anunțurile de angajare care arată disperarea Rusiei. Cum încearcă să recruteze ascuns voluntari pentru Ucraina

Rusia încearcă să recruteze soldați lansând o ”mobilizare ascunsă”, consideră mai mulți experți în război.

„Rusia are o problemă cu recrutarea şi mobilizarea. Practic, este disperată să obţină mai mulţi oameni folosind orice mijloace posibile”, a declarat Kamil Galeev, un analist rus independent şi fost cercetător la Wilson Center din Washington, conform The New York Times.

Pentru a încuraja voluntarii, Moscova a oferit sume cuprinse între 1.980 de euro la 5.940 de euro pe lună, cu mult peste salariul mediu lunar în Rusia, care este de aproximativ 690 de euro.

Înainte de război, contractele pentru soldaţi erau de circa 200 de euro pe lună.

Anunțurile prin care se încearcă recrutarea voluntarilor au fost postate și pe site-urile globale de locuri de muncă, precum Head Hunter. În unele se caută ingineri militari sau persoane care pot folosi un lansator de grenade.

”Ofertele de muncă” se referă, în general, la perioade limitate, de aproximativ trei luni și niciun anunț nu menţionează despre Ucraina, potrivit Adevărul.

Demersul are loc în contextul în care Rusia numește conflictul din Ucraina drept ”o operațiune militară specială”, nu război, de teama reacțiilor cetățenilor. Experții consideră că, fără a recunoaște public războiului, lucru care ar permite recrutarea populației, este puţin probabil ca Moscova să poată cuceri întreaga Ucraină, notează Sky News.

În paralel, ministrul ucrainean al Apărării, Oleksi Reznikov, a anunțat că țara sa adună o forță de luptă de un milion de oameni, puternic echipată cu arme occidentale, pentru a prelua teritoriile din sud cucerite de Rusia.

