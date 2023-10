Kremlinul susține că nu mai este necesară o nouă mobilizare: ”Peste 335.000 de persoane s-au înrolat anul acesta” VIDEO

Ministrul rus al Apărării, Serghei Şoigu, a declarat marți, 3 octombrie, că țara sa nu are în plan o mobilizare suplimentară pentru operaţiunea militară din Ucraina, relatează Reuters.

El a susținut că peste 335.000 de persoane s-au înrolat în acest an pentru a lupta în forţele armate sau unităţi de voluntari.

Rusia îşi întăreşte forţele armate şi creşte producţia de armament în aşteptarea unui război lung în Ucraina, unde liniile frontului rămân aproape neschimbate de un an.

”Nu există planuri pentru o mobilizare suplimentară”, a spus Şoigu adresându-se unor generali cu funcţii de conducere, conform imaginilor difuzate de televiziunea de stat. ”Forţele armate au numărul de personal militar necesar pentru a purta operaţiunea militară specială”, a adăugat el.

Şoigu, un aliat al preşedintelui Vladimir Putin, a salutat patriotismul celor care s-au înrolat.

”De la începutul anului, mai mult de 335.000 de persoane au intrat în serviciul militar cu contract şi în formaţiuni de voluntari. Numai în septembrie, peste 50.000 de cetăţeni au semnat contracte”, a precizat el.

