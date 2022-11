Un videoclip care surprinde momentul când soldați ucraineni vizitează o bătrână din regiunea Herson a fost postat pe Twitter de Anton Geraşcenko, consilier al ministrului de Interne al Ucrainei.

Soldații ucraineni i-au adus mâncare, medicamente și produse de igienă unei bătrâne care i-a ajutat în timpul eliberării Hersonului.

”Am promis că o să ne întoarcem, bunico!”, i-a spus unul dintre ei.

Potrivit lui Geraşcenko, în timpul eliberării regiunii Herson,”această bunică a împărțit multă muniție războinicilor noștri.”

