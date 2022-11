Rușii au început să recunoască în emisiunile difuzate de televiziunile de stat eșecul de pe front al armatei.

Într-o intervenție la postul Rossia 1, prezentatoarea Olga Skabeeva, una dintre marile vedete ale televiziunilor controlate de Kremlin, a vorbit cu un corespondent militar despre ”succesele” armatei în estul Ucrainei.

”Vorbind despre așezări, există zone pe care le vom putea ocupa în viitorul apropiat? Sau acum ne numărăm progresul doar în metri și kilometri, înaintând foarte încet?”, l-a întrebat Skabeeva pe corespondentul militar Dmitri Steșin.

”Îl citez pe prietenul meu lunetist, care luptă de multe luni lângă Mariinka, care este lângă Donețk. Înaintăm cu trei centimetri pe zi - aceasta este fraza lui. Fără comentarii”, a răspuns el.

Prezentatoatea, cunoscută și ca ”Păpușa lui Putin”, a rămas suprinsă neplăcut și a decis să încheie transmisiunea, mulțumindu-i corespondentului pentru intervenție.

