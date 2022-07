Zeci de civili morți după atacurile haotice ale rușilor în Ceasiv Iar și Harkov VIDEO

Zeci de oameni au fost uciși în bombardamentele din ultimele zile asupra orașelor ucrainene Ceasiv Iar și Harkov, au anunțat luni, 11 iulie, salvatorii.

Potrivit celui mai recent bilanț, în urma atacului aerian care a vizat, duminică, un bloc din Ceasiv Iar, în estul Ucrainei, a crescut la 26 de morţi.

”În total, 26 de persoane au fost găsite şi scoase dintre dărâmături de la începutul operaţiunii, iar nouă persoane au fost salvate”, a anunțat într-un mesaj postat pe Facebook filiala locală a Serviciului ucrainean pentru situaţii de urgenţă.

În Harkov, cel puțin șase persoane au murit în urma atacurilor cu rachete de duminică noapte, potrivit potrivit Procuraturii Generale ucrainene.

„Ca urmare a bombardamentelor în masă ale ocupanților din Harkov, 6 persoane au murit și 31 au fost rănite”, se arată într-un mesaj postat pe Telegram.

#Kharkiv rescuers publish a video of the consequences of a night strike on a residential building.

Rescue work continues. pic.twitter.com/4SiqeXY6Jw