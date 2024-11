Moscova, atacată de zeci de drone ucrainene. Două aeroporturi au fost închise. Case în flăcări, la periferie. Există victime VIDEO

Zeci de drone ucrainene au atacat Moscova în această dimineață și au băgat în alertă autoritățile din capitala rusă. Aparatele de zbor fără pilot au venit în valuri. O femeie a fost rănită.

Primele drone au fost raportate la Moscova în jurul orei locale 8:30 (7:30 ora României). Au fost interceptate de antiaeriană deasupra cartierelor Ramenskoye, Domodedovo și Kolomna. În mai puțin de două ore, au fost date jos 32 de asemenea aparate de zbor, a spus primarul Moscovei, Serghei Sobianin. Din cauza acestui atac, aeroporturile Jukovski și Domodedovo au suspendat temporar toate zborurile.

Russian media report a drone attack on Moscow region. Russian authorities claim 32 drones flew into the area. Two Moscow airports were closed for takeoff and landing. pic.twitter.com/4hfsd2nDOq