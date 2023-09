Concert la Moscova pentru a celebra un an de la anexarea a patru regiuni ucrainene. Vladimir Putin nu a participat

Mii de persoane s-au adunat vineri în Piaţă Roşie din Moscova pentru a celebra un an de la anexarea a patru regiuni ucrainene de către Rusia, relatează AFP.

Concertul nu este difuzat de nicio televiziune rusă şi nici pe internet şi nu a fost anunţat niciun discurs al preşedintelui Vladimir Putin, conform publicaţiei independente Meduza.io.

"Nu, nu este în planurile preşedintelui" să participe la eveniment, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, citat de EFE.

Nici televiziunea rusă de stat nu a oferit acoperire evenimentului, aşa cum obişnuia să facă în alte ocazii. Concertul este organizat de grupuri apropiate Kremlinului, notează EFE.

Numeroase drapele ruseşti au fost distribuite participanţilor.

”În Piața Roșie din Moscova are loc un concert pentru a marca aniversarea anexării teritoriilor ucrainene. Se numește „O țară, o familie, o singură Rusia”. Concertul nu este difuzat pe canale federale sau online (spre deosebire de cel de acum un an). Putin nu va aștepta. Anterior, canalele rusești Telegram au raportat că oamenii au fost recrutați pentru bani pentru a participa la concert” scrie pe Twitter Anton Gerashchenko, consilier al ministerului de interne ucrainean.

A concert is taking place on Moscow's Red Square to mark the anniversary of the annexation of Ukrainian territories.

It is called "One country, one family, one Russia". The concert is not broadcast on federal channels or online (unlike the one a year ago). Putin won't attend.… pic.twitter.com/X2DOjzfz78