Avertismentul NATO după ce Rusia a acuzat Ucraina, fără dovezi, că ar pregăti o ”bombă murdară”

Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat luni, 24 octombrie, că Moscova folosește pretextul ”bombei murdare” pentru o ”escaladare”, relatează Reuters.

Șeful NATO a precizat că afirmațiile Rusiei conform cărora Ucraina se pregăteşte să folosească o ”bombă murdară” sunt ”false”.

”Aliaţii NATO resping această afirmaţie. Rusia nu trebuie să folosească aceasta ca un pretext pentru o escaladare” a conflictului în Ucraina, a scris Jens Stoltenberg pe Twitter, după convorbiri cu şeful Pentagonului, Lloyd Austin, şi cu ministrul britanic al Apărării, Ben Wallace.

Spoke with 🇺🇸 @SecDef & 🇬🇧 @BWallaceMP about #Russia’s false claim that #Ukraine is preparing to use a dirty bomb on its own territory. #NATO Allies reject this allegation. Russia must not use it as a pretext for escalation. We remain steadfast in our support for Ukraine.