Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a discutat luni, 10 octombrie, cu ministrul ucrainean de Externe, Dmitro Kuleba, după atacul cu rachete al Rusiei, relatează Reuters.

Șeful NATO a reiterat sprijinul Alianţei Nord-Atlantice pentru Ucraina şi a condamnat atacurile ruseşti asupra infrastructurii civile.

”NATO va continua să sprijine curajosul popor ucrainean pentru a lupta împotriva agresiunii Kremlinului atât timp cât va fi nevoie”, a scrie el într-o postare pe Twitter.

Spoke with Foreign Minister @DmytroKuleba & condemned #Russia's horrific & indiscriminate attacks on civilian infrastructure in #Ukraine. #NATO will continue supporting the brave Ukrainian people to fight back against the Kremlin's aggression for as long as it takes.