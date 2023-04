Fiul purtătorului de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat recent că a luptat pe frontul din Ucraina, alături de mercenarii Wagner.

Inițial, informația a fost făcută publică de liderul grupării, Evgheni Prigojin.

”Când am luat decizia de a mă alătura operațiunii militare speciale, nu știam ce să fac. Mai ales că, atunci când a început totul, nu existau atât de multe informații ca acum. Deci da, a trebuit să-l întreb pe tatăl meu. L-am întrebat cum pot să intru în legătură cu compania militară privată și m-a ajutat cu asta. A fost la inițiativa mea, am considerat că este datoria mea. Familia m-a întrebat dacă sunt sigur că am înțeles încotro merg. Am raspuns că da și au spus să merg”, a declarat Nikolai Peskov, în vârstă de 33 de ani, precizând că a primit și o medalie pentru curaj.

Ulterior, tatăl său a confirmat informația.

Precizările au fost făcute după ce o parte din presa rusă a comentat faptul că fiul purtătorului de cuvânt al Kremlinului refuză să se înroleze. În septembrie anul trecut, tânărul le-a declarat jurnaliștilor: ”Eu sunt domnul Peskov, voi rezolva problema la un alt nivel”.

Ads

Descoperirea unui blogger militar rus

Nikolai Peskov a susținut că a luptat 6 luni în Ucraina, sub pseudonim.

Un blogger militar rus a descoperit însă că în perioada iulie - noiembrie 2022, când acesta susține că se afla pe front, autovehiculul Tesla pe care îl deține a fost vizat de mai multe amenzi de circulație.

În plus, foști membri Wagner și cunoscuți ai fiului lui Peskov au exprimat îndoieli asupra versiunii prezentate de acesta și de Prigojin, relatează Adevărul.

Contactat, tânărul nu a comentat această situație, scrie Business Insider.