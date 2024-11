Nord-coreeni masacrați pe front. Un singur supraviețuitor dintr-o unitate de 40. „Câinii de ruși ne-au aruncat în luptă. Ne-au considerat de unică folosință”. VIDEO

Soldații nord-coreeni par să fi fost aruncați deja în luptă de către Rusia. Iar efectul a fost cel intuit de experți, adică un masacru. Dintr-o unitate de 40 de oameni, a rămas unul singur, care a căzut prizonier la ucraineni. Rănit și cu capul bandajat, acesta a înregistrat o mărturie cutremurătoare despre cum se comportă comandanții ruși cu nord-coreenii.

Igor Sușko, un opozant al lui Putin care trăiește în Occident, a postat pe contul lui de Twitter un clip cu un soldat rănit, care vorbește coreeană și povestește coșmarul prin care a trecut. Bărbatul ar fi unul dintre primii soldați nord-coreeni care a intrat în luptă contra Ucrainei.

„Eram 40, dar au murit toți, mai puțin eu. Nu mai am nimic de pierdut. Câinii de ruși ne-au aruncat la atac. Inamicul ne-a lovit cu drone și artilerie. Baba Yaga (n.red. un tip de dronă ucraineană) este un demon venit din iad. Prietenii mei, Hyok-cheol și Kyung-hwan, au murit instant. Capul lui Hyok-cheol a fost smuls. Eu m-am ascuns sub cadavrele lor. Rușii ne-au promis că vom construi fortificații și că vom sta de pază, dar ne-au trimis la atac în regiunea Kursk” relatează soldatul nord-coreean.

Clipul a fost dat și de televiziunea sud-coreeană KBS News, care i-a luat recent un interviu lui Volodimir Zelenski. Jurnaliștii sud-coreeni au scris că bărbatul rănit vorbește cu un accent nord-coreean.

Soldatul rănit aruncă toată vina pe Vladimir Putin pentru tot ce a pățit unitatea lui.

„L-a păcălit pe Marele Lider, pe Kim Jong-un cu fața luminoasă. A fost un malaxor. Bunicul mi-a povestit de război, dar acest război este iad.

Rușii nu ne-au dat nimic, ne-au aruncat la atac. Comandantul rus mi-a spus că mi-am trădat țara pentru că nu am murit în luptă. Ne-au tratat de parcă eram bețișoare de unică folosință” a mai spus bărbatul cu bandaje pe față.

