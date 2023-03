Ucraina a mai primit opt tancuri de luptă Leopard: ”Vor crește capacitatea armatei de a desfăşura operaţiuni ofensive” FOTO

Norvegia a anunţat luni, 20 martie, că a livrat Ucrainei opt tancuri Leopard 2 pe care i le-a promis, o contribuţie care, alături de cea a altor aliaţi, va fi ”hotărâtoare” pentru următoarea contraofensivă ucraineană, informează AFP.

”Cele opt Leopard 2 sunt toate în Ucraina”, a declarat o purtătoare de cuvânt a armatei norvegiene, Stine Barclay Gaafland, într-un răspuns pentru AFP.

Ţara scandinavă a anunţat în februarie că va livra Ucrainei opt dintre tancurile sale Leopard de tip 2A4, un model din penultima generaţie pe care îl va înlocui pentru propriile necesităţi cu tancuri Leopard 2A7 mai moderne şi din care a comandat de curând 54 de exemplare.

🇳🇴🇺🇦 #Norway has transferred to #Ukraine 8 Leopard 2 tanks, 4 armored repair and evacuation vehicles, and one mobile counter-battery radar, the Norwegian Ministry of Defense reports. pic.twitter.com/80nsOz9B0W