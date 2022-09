Metode disperate de recrutare forțată în Rusia: ofițerii intră pe geamul blocului sau pornesc alarma de incendiu VIDEO

Ofițerii ruși de recrutare par disperați în demersul de a aduna tot mai mulți bărbați care să fie trimiși pe front în Ucraina.

În orașul rus Vladivostok, un ofițer a fost surprins de camerele de supraveghere dintr-un bloc în timp ce intra pe geam pentru a le deschide ușa de la intrare colegilor săi.

”Un angajat al biroului de înregistrare și înrolare militară a intrat pe o fereastră pentru a le deschide ușa de la intrare complicilor săi, ca să poată căuta recruți”, se arată în mesajul care însoțește videoclipul, publicat de Nexta.

In #Vladivostok , an employee of the military registration and enlistment office climbed into the entryway of a house through the window to open the front door for his accomplices so that they could search for conscripts. pic.twitter.com/o223fgnGoz

În același oraș, recrutorii ruși au pornit alarma de incendiu pentru a-i forța astfel de bărbații care se încuiaseră în locuințe să iasă, pentru a le înmâna citațiile la mobilizare.

”Locuitorii i-au văzut însă pe camerele de supraveghere și nu a deschis nimeni ușa. Comisarii militari au decis să lase somația pe ușă”, a precizat Nexta.

In #Vladivostok, military commissars turned on the fire alarm to lure the men out of their apartments and hand them summonses.

However, the residents of the house saw them on CCTV cameras and no one opened the door. The commissars decided to hang the summons on the door. pic.twitter.com/omm5T1BY3K