Cancelarul german, Olaf Scholz, a avut miercuri, 7 septembrie, o nouă conversație telefonică cu preşedintele Volodimir Zelenski, în care a promis că țara sa va continua să ajute Ucraina, relatează dpa.

Germania nu va înceta să susţină Ucraina militar, dar şi în termeni politici, financiari şi umanitari, a spus Olaf Scholz, potrivit purtătorului de cuvânt al guvernului Steffen Hebestreit.

Cei doi lideri au discutat şi despre continuarea ajutorului concret al ţării sale, inclusiv pentru reconstrucţie, și despre situaţia de la centrală nucleară de la Zaporojie, cea mai mare din Europa şi locul unui posibil dezastru dacă luptele vor continua.

Scholz şi Zelenski au convenit că siguranţa şi protecţia centralei este de cea mai mare importanţă, precum şi asupra importanţei recomandărilor Agenţiei Internaţionale pentru Energie Atomică.

Zelenski i-a mulţumit lui Scholz, într-o postare pe Twitter, printre altele pentru confirmarea unui ajutor UE de 5 miliarde de euro. De asemenea, el a subliniat necesitatea unui program de ajutor al Fondului Monetar Internaţional. Liderul de la Kiev a mai menţionat că a discutat cu cancelarul german despre posibilitatea unui nou ajutor militar pentru Ucraina.

Had a phone conversation with 🇩🇪 Chancellor @OlafScholz on a wide range of topics. Thanked for the confirmation of the €5 billion macro-financial aid from the EU, stressed the need for a full-fledged IMF program. Discussed plans for further strengthening 🇺🇦 defense capabilities.