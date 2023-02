Prima doamnă a Ucrainei, Olena Zelenska, a participat miercuri, 22 februarie, prin videoconferință, la o sesiune specială a Națiunilor Unite privind încălcarea drepturilor omului în Ucraina, relatează CNN.

Soția președintelui Volodimir Zelenski a reiterat apelul pentru înființarea unui tribunal special care să judece crimele agresiunii rusești din țara ei.

”Victoria Ucrainei ar însemna victoria drepturilor omului asupra anarhiei, torturii și distrugerii. Prin urmare, dreptate pentru Ucraina înseamnă dreptate pentru întreaga lume. Indiferent de țară sau naționalitate, avem dreptul de a nu fi uciși în propriile noastre case. Cu toate acestea, ucrainenii sunt uciși în fața întregii lumi de deja un an. Ucrainenii sunt uciși în propriile lor orașe, sate, apartamente, spitale, teatre”, a spus Prima Doamnă a Ucrainei.

Olena Zelenska a prezentat imagini din mai multe orașe ucrainene care au cunoscut unele dintre cele mai intense lupte și în care s-au înregistrat cele mai multe victime civile.

We gathered 45 states for a high-level UN event on human rights violations during Russian aggression. One more step toward Special tribunal for the crime of aggression against Ukraine. I also urged the world to join forces to return Ukrainian children forcibly deported by Russia. pic.twitter.com/lxYVBeANcc