Cum sunt primiți soldații ucraineni de compatrioții eliberați de sub ocupația rusă: ”Băieți, mai avem clătite” VIDEO

Armata ucraineană a anunțat că, în ultimele zile, a eliberat mai multe orașe și sate ocupate de ruși în urma contraofensivei lansate recent.

Unul dintre orașele eliberate este și Balakliya, aflat în apropiere de Harkov.

O înregistrare cu momentul întâlnirii unor locuitori cu salvatorii a fost postată pe Twitter de o jurnalistă din Ucraina.

Mai mulți bărbați și femei ies dintr-o clădire pentru a-i îmbrățisa pe soldați, iar unele dintre ele plâng. Potrivit jurnalistei, soldaților li se oferă și clătite, dar aceștia refuză, îndemnându-i pe oameni să se adăpostească pentru că există în continuare riscul unor bombardamente.

Ladies greet 🇺🇦 soldiers in liberated Balakliya after 6 months of 🇷🇺 occupation. “Boys, we have some pancakes left, would you like?” “A bit later, please, better still hide, shelling is still possible”. I can watch endlessly pic.twitter.com/n6XVRI8YfX