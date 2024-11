"Varșovia, 12 minute. Londra, 20 de minute". Presa de stat rusă anunță cât face noua rachetă până în mari capitale europene VIDEO

Rusia continuă amenințările în stil sovietic pentru țările care susțin Ucraina. Televiziunea de stat RT (fosta Russia Today) a prezentat o hartă cu cât durează zborul noii rachete Oreșnik (Alun) până în mari capitale europene. Sunt vizate state care susțin puternic Kievul.

Potrivit materialului făcut de RT, televiziune care lucrează îndeaproape cu FSB pentru a transmite amenințări și propagandă, noua armă ar face până la Varșovia doar 12 minute. Berlin, capitala Germaniei, ar fi lovit în 15 minute de la lansare. Iar Londra și Paris ar simți efectele noii rachete în 20 de minute de la lansare.

Russian media released a new graphic showing Oreshnik missile flight times to major cities in Europe pic.twitter.com/Ry7yLymK2n