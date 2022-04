Un Jack Russell Terrier mic, dar puternic, a salvat nenumărate vieți în Ucraina și a câștigat fani din întreaga lume.

Patron, în vârstă de doi ani, lucrează cu salvatorii Serviciului de Stat de Urgență în orașul Cernihiv, din nordul țării unde depistează bombe rusești.

El a contribuit la neutralizarea a aproape 90 de dispozitive explozive de la începutul invaziei pe scară largă a Rusiei, au declarat oficialii ucraineni luna trecută, potrivit NPR.

„Într-o zi, povestea lui Patron se va transforma într-un film, dar deocamdată își îndeplinește cu fidelitate sarcinile profesionale”, a postat pe Twitter Centrul pentru Comunicații Strategice din Ucraina. De asemenea, a distribuit videoclipuri cu Patron în timpul serviciului, purtând o vestă de protecție și plimbându-se cu botul lipit de pământ.

A dog called Patron, who works with SES rescuers in Chernihiv, has helped defuse nearly 90 explosive devices since the beginning of the full-scale invasion 🐶 One day, Patron's story will be turned into a film, but for now, he is faithfully performing his professional duties. pic.twitter.com/2PpT8p4Yfr