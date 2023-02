Zeci de persoane care comemorau la Moscova un an de la începutul războiului au fost reținute: ”Unele depuneau flori” VIDEO

Zeci de persoane au fost reţinute vineri, 24 februarie, de poliţie în Rusia pentru acţiuni de comemorare la împlinirea unui an de la invazia rusă în Ucraina, în unele cazuri fiind vorba despre persoane care doar au depus flori, a declarat un grup pentru drepturile omului, relatează Reuters.

Autorităţile ruse au preferat să nu marcheze nicicum împlinirea unui an de la lansarea a ceea ce Kremlinul numeşte ”operaţiunea militară specială” din Ucraina, în timp ce la Kiev a avut loc o ceremonie de comemorare a soldaţilor şi civililor ucişi, iar preşedintele Volodimir Zelenski a ţinut timp de câteva ore o conferinţă de presă faţă în faţă cu jurnalişti din întreaga lume.

La Moscova, cel puţin trei persoane care au depus flori la un monument dedicat proeminentei poete ucrainene Lesia Ukrainka au fost reţinute rapid de către agenţii de poliţie, a declarat centrul pentru drepturile omului OVD-Info. ”Una dintre ele depunea flori la monument, dar chiar în acel moment a fost apucată de forţele de securitate, iar buchetul a fost luat”, a declarat OVD-Info.

Cel puţin 15 persoane au fost reţinute în timp ce depuneau flori la un monument dedicat scriitorului ucrainean Taras Şevcenko la Sankt Petersburg, a comunicat OVD-Info.

