Rusia a pierdut în Ucraina o treime din tancurile aflate în serviciu: ”Eșec epic al unei superputeri militare autoproclamate”

Noi informații despre pierderile întregistrate de armata rusă în Ucraina au fost făcute publice de blogul militar Oryx.

Analizând sursele deschise (fotografii și înregistrări video postate pe rețelele de socializare), Oryx susține că Rusia a pierdut în războiul din Ucraina mai mult de 1.000 de tancuri, respectiv o treime din cele pe care le deține armata.

Armata a suferit cele mai multe pierderi în primele 50 de zile ale războiului.

”Pierderile (de tancuri) au fluctuat pe parcursul conflictului. În prima lună de război, Rusia a pierdut un număr impresionant de tancuri și alte vehicule, deoarece forțele armate erau răspândite în grupuri mici pe teritoriul ucrainean”, a explicat Jakub Janovsky, un colaborator al bilanţului realizat de Oryx, care se bazează pe informaţii verificabile.

”Tancurile sunt deteriorate sau au defecțiuni mecanice, astfel că de multe ori sunt distruse deoarece nu mai pot fi reparate”, a mai precizat el, potrivit Adevărul.

Our total count of visually documented Russian tank losses during their 2022 invasion of Ukraine has reached 1000!

What an epic failure from a self-proclaimed military superpower.

